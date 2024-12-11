ВАРПЭ не ждет быстрого роста цен на красную игру

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ВАРПЭ: эскалации цен на красную икру в России не будет

Слишком быстрого роста стоимости красной икры в России в будущем не будет. В 2025 году ситуация может выровняться, сказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев во время выступления на пресс-конференции ТАСС .

«Эскалации цен на красную икру не произойдет», — сказал Зверев.

Он отметил, что три-пять лет назад продукт стоил аномально дешево. Причина низких цен крылась в том, что на рынке продавалось большое количество красной икры, добытой браконьерами.

Также часть товара была поддельной или некачественной. Из-за этого стоимость продукта была низкой. Однако в современной России рынок начал приходить в нормальное состояние.

Ранее сообщалось, что россияне чаще покупают красную икру в банках по 200-300 грамм. В 2021-2022 они приобретали больший объем — 0,5 килограмма.