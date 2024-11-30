Россияне стали покупать красную икру в банках по 200-300 г вместо 0,5 кг

В ноябре текущего года россияне стали меньше покупать красной икры, при этом траты граждан на разные виды деликатеса выросли, сообщает РИА Новости .

По данным аналитиков ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», сегодня россияне предпочитать приобретать красную игру в объемах по 200-300 грамм, как в 2021–2022 году. В 2023 году в списке наиболее продаваемых товаров были позиции весом 0,5 кг.

Количество покупок различных сортов красной икры уменьшается: икры горбуши — на 24%, икры нерки — на 13%, икры кеты и кижуча — на 12%, а икры чавычи — на 8%.

В наибольшей степени средний чек за год увеличился у горбуши, до 2790 рублей (+33%). Самым высоким средний чек был у чавычи — 6220 рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, примерно на 20% выросли расходы на икру нерки (3460 рублей), кеты (3250 рублей) и кижуча (5990 рублей).

Отличить настоящую икру от поддельной можно по нескольким визуальным признакам. На что нужно обратить внимание при выборе красной икры, чтобы не купить фальсификат, читайте в материале РИАМО.