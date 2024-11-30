Россияне стали меньше покупать красной икры
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В ноябре текущего года россияне стали меньше покупать красной икры, при этом траты граждан на разные виды деликатеса выросли, сообщает РИА Новости.
По данным аналитиков ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», сегодня россияне предпочитать приобретать красную игру в объемах по 200-300 грамм, как в 2021–2022 году. В 2023 году в списке наиболее продаваемых товаров были позиции весом 0,5 кг.
Количество покупок различных сортов красной икры уменьшается: икры горбуши — на 24%, икры нерки — на 13%, икры кеты и кижуча — на 12%, а икры чавычи — на 8%.
В наибольшей степени средний чек за год увеличился у горбуши, до 2790 рублей (+33%). Самым высоким средний чек был у чавычи — 6220 рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, примерно на 20% выросли расходы на икру нерки (3460 рублей), кеты (3250 рублей) и кижуча (5990 рублей).
Отличить настоящую икру от поддельной можно по нескольким визуальным признакам. На что нужно обратить внимание при выборе красной икры, чтобы не купить фальсификат, читайте в материале РИАМО.