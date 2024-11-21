Как отличить настоящую красную икру от поддельной

Как проверить развесную икру и икру в стеклянной банке

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Отличить настоящую икру от поддельной можно по нескольким визуальным признакам.

В натуральных икринках должно быть жировое пятно

Икринки натуральной красной икры выглядят как мягкие, слегка примятые шарики, при этом внутри каждого из шариков расположено заметное жировое ядро – зародыш. Оно похоже на небольшой пузырек, расположенный под оболочкой икринки. Если такого пузырька нет, а все икринки идеально круглые и равномерно окрашены, скорее всего, перед вами не настоящая икра, а ее имитация. Имитированную икру делают из водорослей, рыбного бульона, загустителей, красителей и желирующих агентов, зародыша в ней по понятным причинам нет.

Некоторые продавцы смешивают натуральную икру и имитированную, поэтому перед покупкой рекомендуется хорошенько рассмотреть икринки.

Цвет икры не должен быть слишком ярким

У икры горбуши, кеты или форели цвет может быть желтым или оранжевым, у нерки и кижуча – от темно-красного до бордового. Если икра слишком яркая, возможно, перед вами контрафакт или продукт, в который добавили краситель.

Проверить наличие красителя просто - положите небольшое количество икры на белую салфетку, и если на бумаге останется след красителя, продукт поддельный или изготовлен с нарушением технологии. Также краситель может «выдать» себя, если несколько икринок поместить в чистую воду: если икру подкрашивали, вода изменит цвет.

Икра в банке должна лежать плотно

Некоторые недобросовестные производители, чтобы увеличить вес продукта, добавляют в банки подсоленную воду либо «икорный сок», выделившийся из лопнувших икринок. Если при встряхивании баночки икра заметно булькает – скорее всего, перед вами не слишком качественный продукт.

В идеале икринки должны плотно прилегать к друг другу, в стеклянной банке – заполнять емкость до самого верхнего края. При переворачивании икра не должна стекать по стенкам или падать вниз, допустимо отсоединение от общей массы нескольких икринок.