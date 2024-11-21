Как отличить настоящую красную икру от поддельной
Фото - © azerbaijan_stockers/Freepik.com
В материале РИАМО рассказываем, на что нужно обратить внимание при выборе красной икры, чтобы не купить фальсификат.
Как проверить развесную икру и икру в стеклянной банке
Фото - © azerbaijan_stockers/Freepik.com
Отличить настоящую икру от поддельной можно по нескольким визуальным признакам.
В натуральных икринках должно быть жировое пятно
Икринки натуральной красной икры выглядят как мягкие, слегка примятые шарики, при этом внутри каждого из шариков расположено заметное жировое ядро – зародыш. Оно похоже на небольшой пузырек, расположенный под оболочкой икринки. Если такого пузырька нет, а все икринки идеально круглые и равномерно окрашены, скорее всего, перед вами не настоящая икра, а ее имитация. Имитированную икру делают из водорослей, рыбного бульона, загустителей, красителей и желирующих агентов, зародыша в ней по понятным причинам нет.
Некоторые продавцы смешивают натуральную икру и имитированную, поэтому перед покупкой рекомендуется хорошенько рассмотреть икринки.
Цвет икры не должен быть слишком ярким
У икры горбуши, кеты или форели цвет может быть желтым или оранжевым, у нерки и кижуча – от темно-красного до бордового. Если икра слишком яркая, возможно, перед вами контрафакт или продукт, в который добавили краситель.
Проверить наличие красителя просто - положите небольшое количество икры на белую салфетку, и если на бумаге останется след красителя, продукт поддельный или изготовлен с нарушением технологии. Также краситель может «выдать» себя, если несколько икринок поместить в чистую воду: если икру подкрашивали, вода изменит цвет.
Икра в банке должна лежать плотно
Некоторые недобросовестные производители, чтобы увеличить вес продукта, добавляют в банки подсоленную воду либо «икорный сок», выделившийся из лопнувших икринок. Если при встряхивании баночки икра заметно булькает – скорее всего, перед вами не слишком качественный продукт.
В идеале икринки должны плотно прилегать к друг другу, в стеклянной банке – заполнять емкость до самого верхнего края. При переворачивании икра не должна стекать по стенкам или падать вниз, допустимо отсоединение от общей массы нескольких икринок.
Как проверить икру в жестяной банке при покупке
Фото - © azerbaijan_stockers/Freepik.com
Икру, расфасованную в непрозрачные банки, визуально оценить невозможно: придется полагаться на этикетку и вид упаковки.
Товар, произведенный по всем правилам, должен быть промаркирован: на верхней крышке банки обязательно должна быть информация о дате производства продукта, номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р», причем эта надпись должна быть выдавлена изнутри.
Некоторые подпольные икорные заводы имеют в своем распоряжении оборудование для закатки банок по всем правилам, но их может выдать плохая полиграфия. Если надписи на банке нанесены небрежно, например, «расплываются» буквы – это может свидетельствовать о кустарном производстве.
Как проверить икру в системе «Честный знак»
Фото - © Racool_studio/Freepik.com
С 1 мая 2024 года в России стартовала поэтапная обязательная маркировка красной и черной икры и регистрация товара в системе «Честный знак». Все производители должны наносить на упаковку маркировку (графический код) Data Matrix. Для покупателя код маркировки на банке с икрой — доказательство, что продукция легальна и прошла проверку качества. Если в мобильном приложении «Честный знак» отсканировать графический код, можно получить всю информацию о товаре: сорт, срок годности, место, дату и время изготовления.
Вся икра, которую произвели после 1 мая 2024 года, должна быть промаркирована. Если вы покупаете икру на развес, код «Честного знака» должен присутствовать на контейнере, из которого развешивают икру.
Как проверить купленную икру в домашних условиях
Фото - © azerbaijan_stockers/Freepik.com
Если вы купили красную икру и сомневаетесь в ее натуральности, можно провести несколько простых экспериментов.
- Возьмите несколько икринок и слегка сожмите между пальцами. Если оболочка лопается только при большом усилии, а сами икринки слишком плотные и упругие – скорее всего, перед вами имитированный продукт.
- При помещении в кипяток белок в оболочке натуральной икры сворачивается и становится белым, а сама вода мутнеет. Фальсифицированная икра, изготовленная с использованием желирующих компонентов, через несколько минут просто растворится.
- Также с белком реагирует и перекись водорода. Если на настоящую икру капнуть перекисью, белок мгновенно побелеет. В случае с имитированной икрой этого не произойдет.
- Положите ложку икры в хорошо подсоленную воду. Настоящая икра опустится на дно, искусственная – останется на поверхности.
- Можно поместить небольшое количество икры в морозилку на несколько часов. Натуральная икра даже после заморозки сохранит свою форму, а поддельная – расслоится.
Сколько стоит настоящая красная икра
Фото - © Racool_studio/Freepik.com
К середине ноября 2024 года розничная стоимость икры поднялась до 10 тысяч рублей за килограмм. Если вам предлагают приобрести продукт по значительно более низкой цене – в лучшем случае, икра окажется структурированной (то есть изготовленной из массы лопнувших икринок, которой на производстве придали форму шариков), в худшем – имитацией, которая не имеет с икрой ничего общего.