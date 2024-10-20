У России и Китая больше всех запас золотых резервов в БРИКС

Государства, входящие в БРИКС, обладают больше, чем пятой частью мировых золотых резервов. Большая их часть принадлежит РФ и Китаю, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные ФАО ООН и Всемирного совета по золоту.

Страны БРИКС обладают 21,4% мировых резервов золота. На третьем месте после России и Китая находится Индия, а на четвертом Саудовская Аравия.

Также страны БРИКС производят 53,8% мировых запасов зерна и 53% мяса. Государства, входящие в объединение, обладают 52,2% мирового газа, 42,6% нефти, 40,7% угля и 33% водных ресурсов.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что за саммитом БРИКС в Казани будет следить весь мир. Это событие будет более важным, чем даже выборы в США.