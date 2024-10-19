Матвиенко считает, что за саммитом БРИКС будет следить весь мир

Матвиенко: важнейшим событием в мире станет саммит БРИКС, а не выборы в США

Саммит стран БРИКС, а не грядущие выборы американского президента, будет важнейшим событием, определяющим ход дальнейшей истории. Следить за мероприятием, проходящим в Казани, будут во всем мире, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

БРИКС может оказать сильное влияние на мир, поскольку в нем будут вести переговоры представители мирового большинства. При этом выборы американского президента не столь значимы, хоть ряд иностранных СМИ и пытается навязать обратное, отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что другие страны мира понимают всю важность саммита БРИКС, поэтому отправили на него политиков высокого уровня. Также количество заявок на вступление в организацию увеличивается.

В 2024 году РФ — председатель БРИКС. Встреча представителей организации будет проходить с 22 по 24 октября в Казани. Выборы президента в США будут 5 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что БРИКС отличается от других международных организаций. Объединение не строят против какого-либо государства.