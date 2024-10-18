Путин рассказал, что отличает БРИКС от других международных организаций

Президент России Владимир Путин рассказал, чем БРИКС отличается от других международных организаций. По его словам, объединение никому себя не противопоставляет и не строится против какой-либо страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Очень хорошо сказал премьер-министр Индии (Нарендра Моди — ред.). Он сказал, что БРИКС — это не антизападное объединение. Оно просто не западное. Вот это очень важно. В этом большой смысл есть», — заявил Путин на встрече с представителями СМИ стран — членов БРИКС.

Российский лидер подчеркнул, что БРИКС — это страны, объединенные общими ценностями, видением развития и учитывают интересы друг друга. На этой базе продолжится работа на саммите в Казани.

Ранее Путин заявил, что принял решение не посещать саммит «Большой двадцатки» в Бразилии. По словам главы РФ, он не поедет на мероприятие, чтобы не срывать «нормальную работу» форума.