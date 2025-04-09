Цена нефти падает: когда обвалится курс рубля

Постепенное ослабление рубля уже началось, так как курс доллара с начала месяца вырос на 3,9%. Ускориться оно может в мае–июне, когда вырастет сезонный спрос, заявил РИАМО аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Ослабление рубля является одним из рычагов осуществления бюджетного правила наравне с продажей валюты из средств ФНБ или займами на внутреннем рынке, поэтому его искусственное ослабление тоже может быть задействовано, особенно если учесть, что курс доллара давно отклонился от заложенного в бюджет РФ на 2025 год значения в 96,5 рублей и торгуется сейчас на 11% ниже него, отметил он.

«Думаем, что постепенное ослабление рубля уже началось, так как курс доллара с начала месяца вырос уже на 3,9%. Ускориться оно может в мае–июне, когда вырастет сезонный спрос. Курс доллара может достичь 100–110 рублей к концу 2025 года, если цена на нефть останется в диапазоне $50–60 за баррель, если она опустится ниже, до $40-45 за бочку, то курс доллара к концу года может вновь достичь 115–120 рублей», — спрогнозировал аналитик.

Ранее доктор экономических наук Никита Кричевский сообщил, что у РФ есть суверенная финансовая система, она не зависит от иностранных валют. Так что государство сможет само корректировать курс рубля, а это поможет уменьшить негативные последствия падения цен на «черное золото». Кроме того, Кричевский уточнил, что цены на российскую продукцию от повышенного курса доллара не изменятся.