Экономист Кричевский: американские пошлины скажутся на курсе доллара к рублю

По словам экономиста, из-за тарифов Вашингтона падают цены на нефть, но существенно это не повлияет на российскую экономику, так как «в бюджете на этот год заложены 70 долларов за баррель».

Однако эта ситуация может привести к ослаблению российской валюты. В итоге доллар может дойти до 96,5 рубля. При этом Кричевский отметил, что такое падение курса российской валюты практически никто не заметит.

Также эксперт заявил, что у РФ есть суверенная финансовая система, она не зависит от иностранных валют. Так что государство сможет само корректировать курс рубля, а это поможет уменьшить негативные последствия падения цен на черное золото. Кроме того, Кричевский уточнил, что цены на российскую продукцию от повышенного курса доллара не изменятся.

Он добавил, что введенные Трампом тарифы и падение цен на нефть даже могут положительно повлиять на российскую экономику за счет того, что многие страны, возможно, захотят направить свою продукцию на рынок РФ, а это скажется на увеличении импорта.

Ранее другой аналитик предупредил о неизбежном росте курса доллара. По его словам, он может взлететь до отметки в 120 рублей.