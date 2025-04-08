Аналитик предупредил о неизбежном росте курса доллара

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что рост курса доллара до отметки в 120 рублей — это предрешенный исход, вопрос лишь в сроках, сообщает NEWS.ru .

По его словам, существуют разные точки зрения. Некоторые аналитики прогнозируют это уже в 2025 году, в то время как другие считают, что подобный курс станет реальностью значительно позже.

«Повышение курса доллара до отметки в 120 рублей предопределено. Все дело лишь в сроках. Кто-то полагает, что это может случиться уже к концу этого года, а кто-то ждет этих уровней через пару лет», — подчеркнул Потавин.

По мнению специалиста, ослабление рубля начнется в ближайшие 2-3 месяца в связи с наблюдаемым снижением нефтяных котировок. Однако более интенсивное падение национальной валюты эксперт ожидает ближе к середине года, прогнозируя рост доллара до 105 рублей.

Аналитик считает, что на данный момент более резкое обесценивание рубля маловероятно, поскольку Минфин уже компенсирует дефицит бюджета, вызванный уменьшением доходов от продажи подешевевшей нефти, за счет реализации валютных активов из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Потавин также допустил, что темпы девальвации могут ускориться не только в случае провала мирных переговоров по Украине, но и если президент США обвинит Россию в этом и введет еще более строгие санкции.

Усиление давления на рубль произойдет в случае сохранения низких цен на нефть и исчерпания валютных резервов в ФНБ, заключил эксперт.