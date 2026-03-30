Цена нефти марки Brent стала выше $115 за баррель

На лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent превысила уровень в $115 за баррель. Это произошло впервые, начиная с 19 марта, сообщают « Известия ».

В 01:15 по московскому времени цена достигла $115,65, увеличившись на 2,74%. Затем темпы роста немного снизились: к 01:25 мск котировки находились на отметке $115,40, что на 2,51% выше предыдущего значения. В 02:58 мск стоимость достигла $116 за баррель.

Таким образом, несмотря на наблюдавшиеся колебания, цена на нефть продолжила удерживаться выше уровня $115 за баррель.

19 марта стоимость нефти марки Brent стала выше $110 за баррель.

