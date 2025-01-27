Цена нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стала стоить меньше 77 долларов за баррель впервые с 9 января текущего года, сообщает ТАСС .

По состоянию на 19:39 мск падение составило 1,96%. Цена зафиксировалась на отметке в 76,96 доллара за баррель.

К 19:54 мск падение ускорилось. Нефть Brent стала стоить 76,57 доллара. Снижение цены составило 2,46%.

В это же время нефть марки WTI снизилась в цене на 2,65%, до 72,68 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что падение цен на нефть могло стать следствием выступления президента США Дональда Трампа. Он обозначил намерение оказать влияние как на Саудовскую Аравию, так и на ОПЕК в целом для достижения снижения нефтяных цен.