Заявление Трампа о давлении на ОПЕК вызвало падение цены на нефть

В своем заявлении лидер США обозначил намерение оказать влияние как на Саудовскую Аравию, так и на ОПЕК в целом для достижения снижения нефтяных цен. Согласно данным лондонской биржи ICE, к 19:39 по московскому времени 23 января мартовские фьючерсы 2025 года на нефть марки Brent показали снижение в 1,24%. В результате стоимость барреля достигла отметки в 78 долларов и 2 цента.

Биржевые аналитики связывают наблюдаемое падение котировок непосредственно с заявлением американской администрации о планируемом воздействии на крупнейших игроков нефтяного рынка.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи, Трамп озвучил позицию США по нефтяному вопросу. Он подчеркнул намерение оказать давление на ОПЕК и Саудовскую Аравию для снижения нефтяных котировок, рассматривая это как инструмент влияния на ситуацию вокруг России и Украины.

По мнению Трампа, своевременное снижение цен на нефть Организацией стран-экспортеров нефти могло бы уже привести к завершению украинского конфликта.