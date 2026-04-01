Цена нефти Brent в марте выросла более чем на 40%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE в марте 2026 года выросла на 42,02%, до $103,97 за баррель, сообщает ТАСС .

Нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года за месяц прибавила 50,66%, до $101,38 за баррель.

Максимальное значение нефти Brent в марте было зафиксировано 9 марта — тогда стоимость нефти достигла $119,5 за баррель впервые с 17 июня 2022 года. В тот же день максимального за месяц значения достигла WTI — $119,48 за баррель, обновив показатель с середины июня 2022 года.

Ранее на лондонской бирже ICE цена фьючерса на нефть марки Brent превысила уровень в $115 за баррель. Это произошло впервые, начиная с 19 марта.

