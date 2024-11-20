Цена на золото полетела вверх впервые с 11 ноября
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Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, Comex, перешагнула отметку 2 650 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию торговой площадки.
Стоимость драгоценного металла выросла на 0,74%. Это рекорд с 11 ноября.
Несколько дней назад цена на золото, наоборот, снижалась. Она упала на 5%.
Многие связывают снижение стоимости золота с победой республиканца Дональда Трампа.