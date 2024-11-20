Цена на золото полетела вверх впервые с 11 ноября Экономика сегодня в 19:44 Фото - © РИА Новости

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, Comex, перешагнула отметку 2 650 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию торговой площадки.

Стоимость драгоценного металла выросла на 0,74%. Это рекорд с 11 ноября. Несколько дней назад цена на золото, наоборот, снижалась. Она упала на 5%. Многие связывают снижение стоимости золота с победой республиканца Дональда Трампа.