Падение цены на золото связали с победой Трампа на выборах в США

В течение последней недели цена на золото снизилась почти на 5%, экономисты считают, что к такому стечению обстоятельств привела победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, пишет Life.ru со ссылкой на Reuters.

По итогам последних трех лет в настоящее время стоимость на драгоценный металл достигла самого низкого показателя. Экономисты считают, что во всем виноват Трамп и укрепление американской валюты на рынке.

«Пока на золото негативно повлияло избрание Трампа, но ситуация может измениться», — высказался аналитик рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.

Отмечается, что в последнее время подешевело не только золото, но и серебро с платиной, а также палладий.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость золота за унцию опускалась ниже 2550 долларов. Это произошло на фоне укрепления позиций доллара.