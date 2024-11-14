Биржевая цена золота опускалась ниже 2550 долларов за унцию

Цена на золото упала до минимума за два месяца — она опустилась ниже 2550 долларов за унцию на фоне укрепления доллара, сообщает РБК .

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже упала до 2545,45 доллара за унцию. Падение составило 1,59%. Впервые за два месяца стоимость драгметалла опустилась ниже отметки в 2550 долларов за унцию.

Золото дешевеет на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Котировки уже потеряли 7,4%, а вот доллар укрепился. Это связано с тем, что инвесторы обратили внимание именно на акции.

Эксперты отмечают, что это происходит на фоне того, что многие вхожие в мир финансов люди ожидают разрешения мировых кризисов и конфликтов с приходом Трампа к власти. Инвесторы перекладываются в более доходные инструменты, чем слиток золота. Также они все больше обращают свой взор на криптовалюту.

Как отмечает Bloomberg, снижению стоимости драгметалла способствует отказ хедж-фондов от «бычьей» ставки. Ожидается, что цены на золото будут торговаться еще ниже, а американские акции между тем будут расти.

Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи снова падает после роста из-за победы Трампа. К 12:00 он падал до 2714 пунктов.