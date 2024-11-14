Биржевая цена золота опускалась ниже 2550 долларов за унцию
Цена на золото упала до минимума за два месяца — она опустилась ниже 2550 долларов за унцию на фоне укрепления доллара, сообщает РБК.
Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже упала до 2545,45 доллара за унцию. Падение составило 1,59%. Впервые за два месяца стоимость драгметалла опустилась ниже отметки в 2550 долларов за унцию.
Золото дешевеет на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. Котировки уже потеряли 7,4%, а вот доллар укрепился. Это связано с тем, что инвесторы обратили внимание именно на акции.
Эксперты отмечают, что это происходит на фоне того, что многие вхожие в мир финансов люди ожидают разрешения мировых кризисов и конфликтов с приходом Трампа к власти. Инвесторы перекладываются в более доходные инструменты, чем слиток золота. Также они все больше обращают свой взор на криптовалюту.
Как отмечает Bloomberg, снижению стоимости драгметалла способствует отказ хедж-фондов от «бычьей» ставки. Ожидается, что цены на золото будут торговаться еще ниже, а американские акции между тем будут расти.
Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи снова падает после роста из-за победы Трампа. К 12:00 он падал до 2714 пунктов.