Цена фьючерса на золото превысила $4 750 впервые с 19 марта

Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года на бирже Comex превышала $4 750 за тройскую унцию впервые с 19 марта 2026 года, сообщает ТАСС .

По данным на 03:30 мск, цена золота росла на 4,23%, до $4 750,5 за тройскую унцию.

К 03:45 мск фьючерс замедлил рост и был на уровне $4 736,5 за унцию (+3,93%).

Стоимость золота может начать снижаться в случае уменьшения объемов закупок этого металла центральными банками, урегулирования ключевых мировых конфликтов и укрепления позиций доллара США, об этом заявил ранее управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

