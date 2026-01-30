Стало известно, когда стоимость золота может упасть

Стоимость золота может начать снижаться в случае уменьшения объемов закупок этого металла центральными банками, урегулирования ключевых мировых конфликтов и укрепления позиций доллара США, об этом заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов, пишет РИА Новости .

В последние месяцы мировые цены на золото показывают значительный рост, обновляя исторические максимумы. Накануне торгов был зафиксирован новый рекорд в 5 625,89 доллара за тройскую унцию. Однако затем произошла коррекция, и в пятницу апрельские фьючерсы на золото на бирже Comex в Нью-Йорке демонстрируют снижение более чем на 5% по сравнению с предыдущим закрытием.

«Основными факторами охлаждения цены являются деэскалация ключевых геополитических конфликтов; укрепление доллара на фоне доверия к американским активам и отсутствия угрозы санкционного и долгового шока, замедление покупок золота Центробанками и снижение инфляции и инфляционных ожиданий при стабильном росте экономики», — рассказал Орехов.

Орехов также отметил, что в период с 2008 по 2011 год рост цен на золото был обусловлен мировым финансовым кризисом и долговым кризисом в еврозоне, что привело к увеличению стоимости золота с 730 до 1 825 долларов за тройскую унцию. В 2020–2021 годах движущей силой был «ковид‑шок», а в 2022–2023 годах — инфляция.

Эксперт подчеркивает, что текущий подъем цен более масштабен и сопровождается рекордными закупками со стороны центробанков, увеличением долговой нагрузки и неуверенностью в долгосрочной гегемонии доллара. Это скорее выглядит как «структурная переоценка», нежели как единичный эффект паники.

