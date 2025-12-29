Цена биткоина может взлететь до 200 тысяч долларов к весне 2026 года

Прогноз BitMEX: биткоин — по 200 тысяч долларов к концу I квартала 2026 года

К концу марта 2026 года стоимость биткоина может достичь 200 тысяч долларов. Главными причинами роста могут стать новые меры ФРС по поддержке экономики, интерес окружения Трампа к криптовалютам и то, что биткоин пока отстает в цене от золота, сообщили РИАМО в BitMEX.

Росту будет способствовать программа покупки активов для управления резервами (Reserve Management Purchases, RMP), запущенная ФРС в декабре 2025 года, в рамках которой Федрезерв должен приобрести казначейские векселя на 40 млрд долларов в течение 30 дней до середины января. Но позитивный эффект от программы проявится только в том случае, если участники рынка осознают, что RMP функционально идентичен количественному смягчению (Quantitative Easing, QE), отмечают в BitMEX.

Количественное смягчение (QE) — это один из инструментов денежно-кредитной политики, с помощью которого Центробанк вливает деньги в экономику, чтобы не допустить ее замедления. Обычно это приводит к более активному кредитованию бизнеса и физлиц, повышает уровень потребления, помогает ускорить оборот денег в экономике.

По словам аналитиков криптобиржи, сейчас многие инвесторы еще не поняли, что последствия программы ФРС по выкупу казначейских аналогичен механизму количественного смягчения. Это происходит из-за «размытия кредитного импульса» — ситуации, когда программа проводится поступательно и у участников рынка нет понимания, будет ли она продолжена после завершения объявленного 30-дневного срока в середине января.

По оценке BitMEX, март 2026 года станет пиком ожиданий относительно способности программы выкупа казначейских векселей стимулировать рост цен на криптоактивы. После достижения этого максимума вероятна коррекция и формирование локального минимума, но он будет выше 124 тыс. долларов в случае сохранения мягкой ДКП ФРС.

В BitMEX также указывают на разрыв в темпах роста биткоина и драгоценных металлов, золота и серебра, которые неоднократно обновляли исторический максимум в течение 2025 года. В следующие годы биткоин восполнит отставание от драгметаллов, которые еще не проявились в полной мере в его курсе, считают аналитики.

В пользу роста биткоина играет и приверженность администрации президента США криптовалютам, которая выходит за рамки формирования государственной политики. Ближайшее окружение Трампа, его семья и бизнес-партнеры продемонстрировали глубокую убежденность в данном классе активов, подтвержденную личными инвестициями, отметили в BitMEX.

Текущий уровень цен на биткоин аналитики биржи назвали устойчивым дном, когда активы перераспределяются от «нетерпеливых инвесторов к стратегическим долгосрочным держателям».