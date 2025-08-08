Цена бензина АИ-95 впервые превысила 80 тыс рублей за тонну на бирже

Бензин Аи-95 впервые в истории преодолел отметку в 80 тыс. рублей за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщает РБК .

В пятницу на бирже цена на АИ-95 достигла 80,206 рубля за тонну (+0,8%). Это уже пятый день подряд, когда стоимость бензина этой марки бьет рекорды.

АИ-92 подорожал на 0,41%, достигнув 68,599 рубля. Цена приближается к историческому максимуму, который был зафиксирован в сентябре 2023 года.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,01%, а на авиакеросин — на 0,17%. Сжиженные углеводородные газы, напротив, подорожали на 1,58%. Наибольшее падение зафиксировано у топочного мазута — на 0,77%.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что в результате ремонта нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стоимость бензина вырастет. Полный запрет на экспорт способен сдержать цены в рамках инфляции.