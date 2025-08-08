Бензина хватит на всех: ремонт крупных НПЗ не приведет к дефициту топлива

Эксперт Бунина: цены на бензин пойдут вверх, но не критично

В результате ремонта нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стоимость бензина вырастет, но подорожание будет некритичным, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Цены на бензин пойдут вверх, но это не критично, указала эксперт.

По мнению Буниной, решение властей ввести полный запрет на экспорт способно сдержать цены в рамках инфляции.

«Даже несмотря на ремонты крупных НПЗ и сопутствующие факторы, бензина хватит всем, дефицита автомобилисты не увидят. Ремонт завода обычно длится месяц, а топливо на продажу всегда идет с запасом, в резервуарах всегда достаточно сырья, чтобы рынок не увидел просадки», — прокомментировала эксперт.

В сентябре в Москве рост цен на бензин может составить 50 копеек, в других регионах — от 30 копеек за литр, спрогнозировала Бунина.