ЦБ зафиксировал рост стоимости кредитного риска физических лиц

сегодня в 14:17

Банк России зафиксировал рост стоимости рисков по кредитам физическим лицам. Во II квартале этого года она превысила среднеисторический уровень, сообщает РБК .

Стоимость кредитного риска в розничном сегменте возросла на 0,8 п. п., достигнув отметки в 2,4 п. п. Таким образом, она превысила среднеисторический уровень, который составляет около 2%.

ЦБ связал подобные возросшие показатели с выданными в конце 2023 — начале 2024 гг. кредитами по высоким ставкам высокорискованным заемщикам — клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Такие заемщики направляет на обслуживание финансовых обязательств более 80% своего официального дохода.

В регуляторе добавили, что динамика кредитного риска в рознице соответствует ожиданиям ЦБ и прогнозу на уровне 2–2,4%.

Стоимость риска по корпоративным кредитам выросла на 0,3 п. п. Во II квартале 2024 года она составила 0,5%.

Ранее в ЦБ заявили, что рост российской экономики несколько замедлился. При этом общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте.