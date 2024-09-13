Банк России: рост российской экономики несколько замедлился

сегодня в 14:21

Рост российской экономики несколько замедлился, согласно данным по ВВП за II квартал этого года и оперативным индикаторам в июле — августе, сообщается на сайте Банка России.

Замедление связали в основном с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса, о чем говорит высокое текущее инфляционное давление.

При этом ЦБ отмечает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, а покупательская активность сохраняется высокой. Доходы населения растут.

Инвестиционный спрос также остается на уровне благодаря бюджетным стимулам и собственным средствам компаний. Однако регулятор отметил, что фиксируется ухудшение текущих деловых настроений.

В ЦБ добавили, что безработица обновила исторический минимум. Фиксируется значительный дефицит трудовых ресурсов. Рост зарплат замедлился, но он остается повышенным.

Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте. Ипотечное кредитование замедлилось.

В пятницу Центробанк поднял ключевую ставку до 19%. В последний раз ее поднимали в июле — с 16 до 18%.