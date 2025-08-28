ЦБ включил МФО в перечень участников обмена данными о финансовом мошенничестве

ЦБ РФ включил микрофинансовые организации (МФО) в перечень участников обмена данными о финансовом мошенничестве. К базе подозрительных операций их подключат уже 1 сентября, сообщают «Ведомости» .

Информировать Банк России о попытках оформления потребительских займов без согласия клиента или через обман МФО начнут с 1 марта 2026 года. Также организации обязаны сообщать об атаках на свою инфраструктуру, если это может привести к мошенническим займам. Отвечать на запросы ЦБ МФО должны в течение рабочего дня, необоснованные записи из базы данных обязаны исключать в течение трех дней.

С 1 сентября у организаций будет доступ к базе данных автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТа. В ней можно проверять информацию о получателе денег. До этого сотрудничество ФинЦЕРТа и МФО велось исключительно на добровольной основе. Теперь же вводится обязательный и четкий порядок.

Подключение к ФинЦЕРТу процесс простой, с понятной регламентацией. Компаниям нужно приобрести только криптопро — средство электронной подписи и шифрования. Оно необходимо для генерации запроса на ключ доступа. Самое сложное в этой ситуации — настройка бизнес-процессов, в которые нужно встроить проверку по фидам, и автоматизация этого процесса.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что в России запрет на выдачу займов бывшим банкротам в течение 10 лет и так уже негласно действует, поэтому в случае принятия такого закона практика лишь закрепится официально.