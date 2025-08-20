Перечислены последствия запрета на выдачу займов банкротам

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что в в России запрет на выдачу займов бывшим банкротам в течение 10 лет и так уже негласно действует, поэтому в случае принятия такого закона практика лишь закрепится официально, передает «Газета. Ru».

В июле финансовые организации предложили ужесточить словия кредитования банкротов, запретив им в течение не пяти, а 10 лет оформлять займы по завершении процедуры.

«Какие-то финансовые организации вроде МФО или ломбардов могут закрывать на это глаза. Если ужесточат правила, то как раз эти организации больше не смогут выдавать займы недавним банкротам. Это, возможно, спасет многих нерадивых заемщиков, которые попросту не умеют сами обращаться с деньгами. Но, строго говоря, лучше бы таким людям помогали с финансовой грамотностью, а не вводили для них новые запреты», — отметил Селезнев.

Согласно статистике Федресурса, по итогам января — июня 2025 года число россиян, признанных банкротами в судебном порядке, достигло 259,8 тыс. человек (+35,7% за год).