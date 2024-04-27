ЦБ упростил порядок вывоза банками за рубеж наличной иностранной валюты

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С 27 апреля ЦБ упростил механизм получения разрешения Центробанка на вывоз из страны кредитных организаций наличной иностранной валюты, сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь кредитные организации могут не предоставлять в ЦБ заключение об установленных критериях повреждений и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр.

Ранее финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин заявил, что на месте Центробанка поднял бы ключевую ставку.

В пятницу, 26 апреля, Банк России оставил прежний уровень ключевой ставки — 16% годовых