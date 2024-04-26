Экономист считает, что ЦБ следовало поднять ключевую ставку

Финансовый аналитик, экономист Виталий Калугин заявил, что на месте Центробанка поднял бы ключевую ставку. В пятницу, 26 апреля, Банк России оставил прежний уровень ключевой ставки — 16% годовых, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт полагает, что ключевая ставка может быть снижена не ранее, чем в конце третьего квартала 2024 года. Также, по мнению Калугина, в ближайшее время россиян стоит ждать ослабления рубля — доллар будет расти постепенно и к концу года достигнет отметки в 99 рублей.

«С вероятностью 90% ставку оставят. Хотя, конечно, я бы, наверно, еще повысил, потому что кредитная бюджетная активность проинфляционная, и я думаю, что инфляцию остановить пока не удается», — говорил Калугин до заседания.

По мнению экономиста, если власти России сохранят ограничения по продаже экспортной выручки, то валютные курсы не изменятся.