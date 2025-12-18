ЦБ стоит снизить ставку из-за стагнации в промышленности — мнение эксперта

Эксперт: снижение ключевой ставки на 0,5% в декабре — ответ на слабый PMI и ВВП

Центробанк на заседании в декабре может снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, так как экономика нуждается в более дешевых деньгах для выхода из стагнации. Такой сценарий выглядит оптимальным, несмотря на растущие инфляционные ожидания, заявил РИАМО основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Центробанк России оказался перед сложной дилеммой накануне своего декабрьского заседания. С одной стороны, устойчивое снижение инфляции требует сохранения жесткой монетарной политики. С другой — замедляющаяся экономика давит на регулятор, требуя смягчения. В этой ситуации оптимальным решением могло бы стать снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (0,5 процентных пункта), полагает эксперт.

«Считаем, что снижение на 50 базисных пунктов ключевой ставки на заседании в декабре наилучшим образом отражает подход ЦБ к монетарному регулированию. Ведь в экономике ситуация явно не выглядит стабильной», — заявил Исаков.

В качестве аргумента он приводит данные по промышленному производству. Индекс промышленного производства PMI, по итогам ноября, продолжает оставаться в «красной зоне», показывая сжатие активности с июня. Его значение в 48,3 пункта (ниже 50 пунктов означает спад) указывает на трудности реального сектора.

Проблемы в промышленности подтверждает и слабая динамика ВВП. По словам Исакова, прогноз ЦМАКП на текущий год был значительно скорректирован в сторону понижения — с 1,2–1,5% до скромных 0,7–0,8%.

«То есть, налицо явное ухудшение экономического состояния большинства промышленных предприятий. Причем представленная динамика включает и результаты предприятий ВПК, без их учета ситуация была бы куда хуже», — отметил гендиректор Lender Invest.

Сложившаяся картина, по его мнению, создает однозначное давление на регулятор.

«Другими словами, экономика остро нуждается в более дешевых кредитах, последние возможны только при более низкой ключевой ставке. Это в свою очередь и создает давление на ЦБ», — констатирует Исаков.

Однако регулятор не может действовать, ориентируясь лишь на темпы роста. Его основная миссия — ценовая стабильность.

«Основной задачей ЦБ является поддержание монетарной стабильности и достижение таргета по инфляции в 4%. Это возможно при устойчивой низкой инфляции», — напоминает эксперт.

Здесь возникает ключевое противоречие. Главным ориентиром для Центробанка служат не столько текущие цифры, сколько инфляционные ожидания бизнеса и населения. И в этом сегменте ситуация далека от благоприятной.

«Вот сейчас с ними проблема. Инфляционные ожидания населения по данным за ноябрь вновь подросли и достигли 13,3%, при наблюдаемой инфляции 14,5%. Эти цифры очень далеки от заявленного таргета. Добавим к ним и рост инфляционных ожиданий бизнеса», — поясняет Исаков.

Такие показатели, считает он, «явно диктуют необходимость сохранения текущей высокой ставки для снижения ожиданий роста цен и заякорения инфляции». Таким образом, ЦБ приходится балансировать между необходимостью поддержать экономический рост, снизив ставку, и задачей сбить инфляционные ожидания, оставив ее на высоком уровне. Компромиссным и взвешенным шагом в этой ситуации, по мнению Дмитрия Исакова, и стало бы снижение на 0,5 п.п. — как сигнал бизнесу о готовности поддержать экономику, без резкого ослабления антиинфляционной позиции.