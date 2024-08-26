ЦБ сообщил о продолжении роста инфляционных ожиданий в августе

Рост инфляционных ожиданий в августе может стать новым поводом для повышения ключевой ставки, сообщает Lenta.ru .

По данным ЦБ, в июле инфляционные ожидания россиян составили 12,4%. В августе они продолжили расти и достигли 12,9%.

Инфляционные ожидания увеличились за счет тех россиян, кто хранит накопления. У других людей они снизились, но остаются в пределах повышенных показателей. Ценовые ожидания предприятий также выросли.

До 15% повысилась наблюдаемая населением инфляция, а доля тех, кто предпочитает откладывать деньги, почти не изменилась — 51,5%. Таким образом, рост инфляционных ожиданий граждан РФ наряду с высокими уровнем инфляции и объемом кредитования может стать поводом для повышения ключевой ставки.

Отсутствие положительной динамики по этим критериям может привести к тому, что ЦБ ужесточит денежно-кредитную политику.

Ранее эксперты отметили, что помешать дальнейшему повышению ключевой ставки в РФ могут внешние факторы. К ним отнесли негативные процессы в американской экономике и на фондовых рынках Азии.