Экономист: помешать дальнейшему росту ставки ЦБ могут только внешние факторы

Помешать дальнейшему повышению ключевой ставки в РФ могут только негативные процессы в американской экономике и на фондовых рынках Азии, которые вынудят США существенно снизить ставку ФРС, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Если же этого не произойдет, то Центробанк не колеблясь повысит ключевую ставку до 20% и выше, что приведет к охлаждению экономики на фоне снижения экспорта. Это будет негативно влиять на рубль, а значит станет дополнительным проинфляционным фактором, объяснил эксперт.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил в интервью «Российской газете», что ключевая ставка может превысить 20%, если инфляция в экономике не замедлится.

«В прогнозе ЦБ прописана 18,5% среднегодовая ключевая ставка. Сценарий ее повышения до 20% вполне укладывается в этот прогноз. Центробанк так и не смог пока взять инфляцию под свой контроль. Правительство уже начинает нервничать по поводу курса рубля, говоря о том, что он излишне укрепился. По этой причине Минфин не желает скупать валюту и тем самым формирует предпосылки для ослабления рубля, а это значимый проинфляционный фактор, который быстро отразится на ценах товаров и услуг», — заявил Ордов.

Предотвратить повышение ключевой ставки, по его мнению, могут лишь внешние факторы и наблюдение не за инфляцией, а за темпами роста ВВП России.

«Сейчас происходит существенное торможение темпов роста российской экономики: если в первом полугодии рост составлял 5% и более, то сейчас торможение становится более отчетливым. А учитывая, что и ожидания сформированы на дальнейшее повышение ключевой ставки, то это торможение может стать слишком явным для всех субъектов российской экономики», — полагает экономист.