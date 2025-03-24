ЦБ сохранил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

Начиная с 1 апреля 2025 года, еще на шесть месяцев Центробанк сохранил ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Российский центральный банк продлил на полгода, до 1 октября 2025 года, запрет на вывод средств за границу для граждан и компаний из недружественных государств. Данные меры, действующие с апреля 2022 года, затрагивают денежные средства на счетах у российских брокеров и управляющих активами.

Ограничения были первоначально внедрены для обеспечения устойчивости финансовой системы страны и продолжат действовать в отношении нерезидентов из недружественных стран, которые не могут переводить свои активы за рубеж.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор также стремился сократить инфляцию в стране. И если для этого придется снова повысить годовую ключевую ставку, Банк России пойдет на данную меру.