Набиуллина: если для снижения инфляции придется поднять ставку, ЦБ пойдет на это

Если для снижения уровня инфляции предстоит повысить ключевую ставку, Центральный банк России пойдет на такой шаг. Ситуация пребывает в условиях неопределенности, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает пресс-служба регулятора.

Участники финансовых рынков отслеживают ситуацию на мировой политической арене. На их ожидания и настроения влияет этот фактор.

Однако политика ЦБ выстраивается на конкретных тенденциях и фактах для оценки рисков. Придерживаться такого подхода необходимо, чтобы вернуться к уровню инфляции в размере 4% в 2026 году. На такое решение не повлияют даже внешние факторы.

Чтобы обуздать инфляцию, необходимо долгое время вести жесткую денежно-кредитную политику. Вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, отметила Набиуллина.

«Если для возвращения инфляции к цели потребуется повышение ключевой ставки, мы будем готовы это сделать», — добавил председатель Центробанка РФ.

ЦБ России оставил ключевую ставку на уровне 21%.