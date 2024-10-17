ЦБ: Россия проведет международные платежи в криптовалюте до конца этого года

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия проведет первые международные платежи в криптовалюте до конца текущего года, сообщает РИА Новости .

По ее словам, информация об участниках и количестве сделок не будет раскрываться, так как экспериментально-правовой режим касается международных расчетов, потому все процедуры будут закрытыми.

ЦБ ожидает, что первые сделки по проведению международных платежей в криптовалюте Россия проведет до конца 2024 года. Набиуллина отметила, что участники испытывают к ним интерес.

В апреле стало известно, что в Госдуму РФ внесли законопроект о трансграничных расчетах в криптовалютах. Он определяет правила использования цифровых валют как средств платежа.

С 1 сентября стало возможно осуществлять трансграничные расчеты в рамках экспериментального правового режима. Их регулированием занимается ЦБ.