В РФ рассмотрят вопрос расчета с другими странами криптовалютой

В документе идет речь о внешнеторговых договорах, которые заключены между резидентами и нерезидентами. Так, отечественная компания Х покупает у фирмы Y из Китая чипы для банковских карт. По проекту закона можно будет оплатить товар не только в рублях или юанях, но еще и в стейблкоинах.

При этом новый документ только узаконивает уже проводимые в бизнесе операции.

«В последние годы у юридических и физических лиц и так была возможность рассчитываться криптовалютой за те или иные товары или услуги. Однако это находилось в серой зоне: и не запрещено, но и не разрешено», — отметил зампредседателя комитета ГД по финансовому рынку Олег Савченко.

По его словам, в законопроекте вводится терминология, правила уплаты налогов в подобных сделках и многое другое. Это поможет начать контролировать данную сферу, чтобы не оставлять расчеты в криптовалюте в «серой» зоне.