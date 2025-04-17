ЦБ РФ: профучастники могут ввести плату за экзамен на «квала»

Центробанк России не исключает, что профессиональные участники могут ввести плату за сдачу специального экзамена для получения статуса квалифицированного инвестора. Однако регулятор надеется, что цена окажется разумной, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Такие экзамены проводятся не государственными органами, а частниками. Может произойти такое, что за них начнут взимать плату, отметил Мамута.

Однако для профессионального участника это возможность не заработать, а компенсировать расходы. Получить «квала» таким образом проще, чем пройти обучение по специальности «Финансы и кредит». Центробанк не будет регулировать цену.

Ранее брокеры в России отправили в ЦБ РФ письмо. В нем они высказались против ужесточения ряда требований для признания частного инвестора квалифицированным.