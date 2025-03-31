Брокеры в России выступили против ужесточения требований к «квалам»

Российские брокеры направили в ЦБ письмо, в котором они выступают против ужесточения некоторых требований для признания частного инвестора квалифицированным, сообщает FrankMedia со ссылкой на «Ведомости» .

Ассоциация брокеров НАУФОР не согласна с проектом указания, который опубликовал Банк России. Члены организации не хотят повышения имущественного критерия для признания розничного инвестора «квалом» до 12 млн рублей при комбинировании его с образовательным критерием. Его предлагается ввести с 1 января следующего года.

Брокеры считают, что этот показатель необходимо оставить на прежнем уровне — 6 млн рублей. Они утверждают, что если его повысить, то необоснованно снизится значимость образовательной подготовки инвестора.

Кроме того, ЦБ в проекте указания писал о повышении размера ежегодного дохода физлица, необходимого для признания его «квалом», до 20 млн рублей в среднем за 2 года. Ассоциация выступила и против этого, так как считает, что настолько высокий порог снизит доступность критерия для многих россиян.

Брокеры хотят установить показатель на уровне 6 млн рублей. Также они предлагают расширить перечень международных сертификатов, благодаря которым инвестора признают «квалом».

ЦБ пообещал рассмотреть все замечания и предложения.

Ранее российские банки предложили внести изменения в реформу института банкротства. Они считают, что поправки требуются для обеспечения баланса интересов всех участников рынка.