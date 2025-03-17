Российские банки предложили внести изменения в реформу института банкротства

Ассоциация банков России (АБР) считает, что реформа института банкротства юрлиц, разработанная Минэкономразвития, нуждается в изменении. Организация предложила внести в документ свои поправки, сообщает FrankMedia со ссылкой на « Ведомости ».

АБР в целом выступила за совершенствование законодательства о банкротстве. Организация предложила скорректировать ряд положений реформы. Она считает, что это нужно, чтобы обеспечить баланс интересов всех участников.

Например, АБР предлагает отказаться от предоставления права голоса на собраниях кредиторов кредиторам по текущим платежам. Также она не хочет, чтобы права ФНС на так называемый арестный залог расширялись. Кроме того, организация раскритиковала изменения системы выбора арбитражных управляющих.

АБР считает, что новые нормы могут создать риски для кредиторов, а также сместить баланс интересов.

Ранее стало известно, что застройщики в регионах России начали банкротиться. Это произошло из-за избыточного предложения непроданного жилья.