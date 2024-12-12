ЦБ РФ повысил курс доллара почти до 104 руб на 13 декабря
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Банк России опубликовал официальные курсы валют на 13 декабря на своем сайте. Согласно этим данным, доллар приблизится к 104 руб.
Американская валюта подорожает с 103,27 руб. до 103,95 руб. Выше 104 руб. доллар поднимался в последний раз 5 декабря.
Евро также подорожал. Если 12 декабря он стоил 108,6 руб., то 13 декабря он составит 110,5 руб.
Юань подорожает с 13,85 руб. до 13,96 руб.
Ранее курс рубля укрепился на Форексе. К середине дня 12 декабря он вырос до 103,5–103,7 руб.