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ЦБ РФ повысил курс доллара почти до 104 руб на 13 декабря

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 13 декабря на своем сайте . Согласно этим данным, доллар приблизится к 104 руб.

Американская валюта подорожает с 103,27 руб. до 103,95 руб. Выше 104 руб. доллар поднимался в последний раз 5 декабря.

Евро также подорожал. Если 12 декабря он стоил 108,6 руб., то 13 декабря он составит 110,5 руб.

Юань подорожает с 13,85 руб. до 13,96 руб.

Ранее курс рубля укрепился на Форексе. К середине дня 12 декабря он вырос до 103,5–103,7 руб.