Курс рубля укрепился на Форексе

В последние дни курс российской валюты демонстрирует значительные колебания. После падения накануне на межбанковском рынке и Форексе до уровня ниже 108 рублей за доллар, к середине дня 12 декабря курс вырос до 103,5–103,7 рубля, сообщает «Лента.ру» .

Рубля скорректировался более чем на 3% по сравнению с максимумами 11 декабря, однако он все еще остается значительно ниже значений, которые были в начале недели, когда курс поднимался до 99 рублей за доллар и выше.

Согласно данным Центробанка РФ, в четверг курс доллар составляет 103,27 рублей, европейской валюты — 108,6 рублей, а китайского юаня — 13,85 рублей.

Эксперты стали предусмотрительно опасаться давать долгосрочные прогнозы курса рубля на 2025 год. Каким окажется следующий год для российской валюты и от чего будет зависеть сила рубля, читайте в материале РИАМО.