Что будет с курсом рубля в 2025 году: прогнозы экспертов

Каким окажется 2025 год для российской валюты и от чего будет зависеть сила рубля, читайте в материале РИАМО.

В конце ноября — начале декабря текущего года российская валюта была настолько волатильна, что эксперты теперь предусмотрительно опасаются давать долгосрочные прогнозы курса рубля на 2025 год. И это понятно: ситуация стала слишком непредсказуемой. В любое время в игру могут вступить новые факторы и новые вводные, что нивелирует рациональную основу прогнозов. И все же экономика не обходится без прогнозирования даже в условиях полной неопределенности. Эксперты рассказали РИАМО, что будет с рублем в 2025 году.

Курс доллара в 2025 году будет непредсказуем, если экономика пойдет по негативному сценарию

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Очень сложно давать прогноз, учитывая тот факт, что за последние две недели рубль сначала девальвировался на 10%, до уровня 110 рублей за доллар, а потом вернулся к курсу 99-100 рублей, и все это без явных причин и официальных комментариев от представителей регулятора, отмечает аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

Если не будет дополнительных внешних шоков, то к концу 2025 года, вероятнее всего, мы увидим курс от 105 до 110 рублей за доллар — просто согласно базовой теории, из-за разницы инфляций, говорит эксперт.

«Но есть и другие варианты событий. Если, несмотря на все усилия финансовых властей, справиться с инфляцией не удастся и российская экономика свалится в инфляционно-девальвационную спираль, то предсказать курс доллара практически невозможно, потому что может начаться вывод капитала за рубеж, а также возникнуть другие факторы, которые невозможно предсказать», — комментирует Климентьев.

Курс доллара не должен быть выше 100 рублей в 2025 году

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Существует слишком много неопределенностей, чтобы делать долгоиграющие прогнозы на год вперед, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Но, с фундаментальной точки зрения, доллару выше 100 рублей в 2025 году делать нечего, да и юаню выше 14 рублей — не место. Этих курсов вполне достаточно для сведения бюджета», — говорит эксперт.

Однако волатильность в рамках периода может быть любой, и супертурбулентый ноябрь и начало декабря это ярко подтвердили: за последние восемь сессий инвалюты рухнули в среднем на 13% и девальвация ноября-октября полностью сошла на нет, добавляет Зельцер.

В 2025 году курс доллара к рублю может превысить 110 рублей

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Как говорит главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин, базовый сценарий организации предполагает, что давление на курс рубля сохранится и в 2025 году.

«Мы видим риск ухудшения внешней конъюнктуры, когда политика высоких пошлин, которую собирается реализовать новоизбранный президент США, приведет к замедлению глобального спроса и снижению цен на сырьевые товары на мировых рынках. В результате доллар на международной валютной арене будет дорожать против большинства конкурентов», — прогнозирует эксперт.

По мнению Шульгина, снижение мировых цен негативно скажется на российском экспорте. Во-первых, национальные экспортеры будут продавать дешевле. Во-вторых, на фоне усиления конкуренции дисконты многих экспортируемых из РФ товаров могут вырасти относительно международных бенчмарков. В итоге объемы предложения валюты в российском контуре со стороны национальных экспортеров снизятся. При этом сложности международных расчетов сохранятся, а трансграничные платежи по агентским схемам через третьи страны будут набирать популярность, но обходиться дороже.

Среди факторов поддержки рубля эксперт отметил высокие рублевые ставки. По мнению Шульгина, высока вероятность, что к концу 2025 года ключевая ставка ЦБ РФ не опустится ниже 21% годовых.

«Продажи валюты из ФНБ — еще один благоприятный для рубля фактор. Третий — снижение темпов роста экономики РФ на фоне замедления роста реальных доходов населения и розничной торговли, что приведет к сокращению спроса на валюту со стороны российских импортеров», — говорит аналитик.

Согласно ожиданиям центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь», курс USD/RUB может вырасти до 111, а CNY/RUB — до 15,5 к концу 2025 года.

Доллар в коридоре 100-108 рублей — вероятный сценарий на 2025 год

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Курс рубля, вопреки паническим прогнозам, снова вернулся в относительно комфортные для российской экономики значения до 100 рублей, отмечает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. При коридоре от 90 до 100 рублей за доллар доходы от экспорта приносят деньги в бюджет, а импортеры не так сильно переплачивают за иностранную валюту.

«Таким образом, Банк России в очередной раз показал, что умеет справляться с краткосрочными провалами. Впрочем, сам факт такой ситуации и необходимость ручного управления говорит о том, что доллар в коридоре 100-108 рублей — это вполне реалистичный сценарий, который нельзя исключать в следующем году», — подчеркивает эксперт.

По его мнению, на курсы валют в следующем году будут влиять следующие долгосрочные факторы:

Разница между величинами экспортной выручки и импортных закупок (при значении ниже 10 миллиардов долларов рубль дестабилизируется).

Санкции (их ослабление или, наоборот, «закручивание гаек») и прочие геополитические события, в которые втянута Россия.

Уровень ключевой ставки (точнее, с каких пор начнется смягчение ДКП Банка России).

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

«В последние дни там „полыхнуло“, случился переворот. Сирия не является ключевым поставщиком нефти, тем не менее в ближайшие недели и даже дни возможны серьезные пертурбации. Каждое потрясение неизбежно влечет за собой рост нефтяных котировок, а рубль как нацвалюта надежного поставщика энергоресурсов укрепляется», — комментирует Расторгуев.

У рубля в первой половине 2025 года есть шансы на укрепление

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Главным политическим событием первой половины следующего 2025 года будет инаугурация «нового старого» президента США Дональда Трампа в третьей декаде января. Смена правящей партии и президента США наверняка приведет к изменениям как в экономической, так и во внешней политике США, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Вполне возможно, что отношения США с Китаем при Трампе будут довольно непростыми, что может ослабить юань и повысить курс доллара. Возможные экономические реформы в США, направленные на повышение темпов экономического роста, также будут позитивно влиять на доллар. На каких-либо резких заявлениях Трампа рубль может сильно колебаться, но в целом у рубля в первом полугодии следующего года есть шанс на укрепление», — считает аналитик.

По мнению Мильчаковой, на укрепление рубля могут повлиять следующие факторы:

Сильные макроэкономические данные, например, по росту ВВП и промышленного производства, которые будут выходить в феврале.

Сохранение в первом квартале 2025 года высоких цен на нефть, так как ОПЕК+ как минимум до апреля не будет увеличивать добычу нефти, а если во 2 квартале и начнет увеличивать, это будет происходить не для всех стран альянса сразу и очень постепенно. Таким образом, высокие цены на нефть будут благоприятны для рубля в первом полугодии.

ЦБ РФ будет держать ключевую ставку выше 21% годовых в первом полугодии 2025 года, и, возможно, даже продолжать ее повышать, пока не будет стабильного тренда на снижение инфляции и инфляционных ожиданий.

При Трампе можно будет ожидать некоторого смягчения политической обстановки, в том числе в Европе.

«Черные лебеди» для рубля в 2025 году

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При этом существуют и риски снижения курса российской валюты в 2025 году, считает Мильчакова. Так, вряд ли в первом полугодии 2025 года можно будет ждать значительного смягчения санкций Запада против России. Наоборот, уже в январе ЕС может объявить о новых санкциях, в том числе — против Газпромбанка, а, как мы уже знаем, санкции против Газпромбанка в конце ноября 2024 года уже оказывали негативное влияние на рубль, напоминает аналитик.

«Возможны и иные „черные лебеди“ нерыночного характера. Некоторую неопределенность могут создавать, например, президентские выборы в соседней с РФ Беларуси в январе следующего года — в том смысле, что Запад может попытаться там каким-либо образом расшатать стабильность. Такой вариант развития событий мы считаем маловероятным, но ничего исключать нельзя», — полагает Мильчакова.

Также в марте пройдут досрочные выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых в Германии может смениться федеральный канцлер, что, в свою очередь, может теоретически привести к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и Берлина, говорит эксперт.

«Для рубля это риск, но есть вероятность, что если к власти в Германии придут „ястребы“, то они могут одновременно ухудшить отношения еще и с США, и с Китаем, а страдать от этого будет в первую очередь немецкая экономика и, в конечном счете, экономика еврозоны. Так что о слишком негативном влиянии этого события на рубль говорить пока преждевременно», — комментирует Мильчакова.

В целом курс рубля в первом полугодии 2025 года ожидается в коридоре 91-101 рублей, резюмирует аналитик.