ЦБ РФ подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Из-за незаконных действий Euroclear, причиняющих убытки ЦБ РФ, регулятор подает исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к депозитарию о взыскании ущерба, сообщает пресс-служба Банка России.

Действиями депозитария регулятору причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами.

3 декабря на сайте ЕК разметили пресс-релиз и проект нормативного акта, по которому планируется использование без согласия Банка РФ его активов, размещенных в фининститутах ЕС, в том числе в Euroclear.

ЦБ РФ в ответ подчеркнул, что используемые в документе механизмы прямого или косвенного использования российских активов и иные формы их несогласованного использования являются незаконными, они противоречат международному праву, в том числе нарушают принципы суверенного иммунитета активов.

Также регулятор оставляет за собой право без допуведомления перейти к использованию всех доступных правовых и других механизмов защиты своих интересов при дальнейшем продвижении или любой форме имплементации данных инициатив Евросоюза.

Ранее СМИ писали, что Брюссель может применить стратегию изоляции к Бельгии, если страна продолжит сопротивляться передаче замороженных российских средств Украине.

