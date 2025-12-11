Евросоюз может изолировать Бельгию из-за отказа конфисковать активы РФ

Брюссель может применить стратегию изоляции к Бельгии, если та продолжит сопротивляться передаче замороженных российских средств Украине. Евросоюз активно разрабатывает план конфискации, оказывая давление на бельгийского премьера Барта Де Вевера в преддверии саммита, запланированного на 18 декабря, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

Бельгии грозит перспектива оказаться в одиночестве внутри ЕС, подобно Венгрии, если она не уступит и не поддержит конфискацию российских активов, предназначенных для поддержки Киева.

На этой неделе запланированы три важных встречи на уровне Евросоюза, где будет подробно обсуждаться механизм изъятия активов, предложенный Еврокомиссией. Бельгия сопротивляется этому плану из-за значительной концентрации этих активов в ее финансовых учреждениях. Сторонники конфискации стремятся к утверждению инициативы на предстоящем саммите ЕС, стартующем 18 декабря.

Европейские дипломаты сохраняют оптимизм, полагая, что компромисс все еще возможен. Они намерены внимательно изучить аргументы бельгийского правительства и внести коррективы в формулировки плана экспроприации, чтобы учесть их позицию.

Однако если премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не изменит свою позицию и продолжит блокировать решение, его могут постигнуть те же последствия, что и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который подвергается критике со стороны Брюсселя и других стран-членов ЕС за «отход от демократических принципов» и несогласие с жесткой антироссийской политикой санкций.

Ранее руководитель бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен высказала опасения по поводу планов предоставить Украине заем под обеспечение замороженных российских активов.

