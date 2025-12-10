Глава Euroclear боится последствий использования российских активов Киевом

Руководитель бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен высказала опасения по поводу планов предоставить Украине заем под обеспечение замороженных российских активов. Она предупредила, что такой шаг участники рынка могут расценить как фактическое изъятие активов, что поставит под сомнение надежность европейских финансовых площадок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Corriere della Sera.

Урбен отметила, что принуждение Euroclear вложить средства в беспроцентный инструмент создаст серьезные риски. Особую тревогу вызывает то, что возврат этих денег будет зависеть от факторов, находящихся вне контроля депозитария, — например, от компенсационных платежей Москвы в пользу Киева. По мнению главы организации, подобная схема фактически равносильна конфискации.

Глава депозитария Euroclear также указала на юридические угрозы. Если международный арбитраж примет решение в пользу России или санкционный режим будет отменен, депозитарий окажется в затруднительном положении и не сможет компенсировать Москве понесенные потери, так как именно в Euroclear находится основная часть замороженных европейскими властями активов российского Центробанка.

Руководитель депозитария предупредила о серьезных рисках для европейских финансовых рынков. По ее словам, Европа многие годы защищала принципы международного права, и превращение финансовой инфраструктуры в инструмент давления может подорвать доверие к европейским рынкам капитала. Она отметила, что зарубежные инвесторы вполне могут расценить подобные действия как присвоение чужого имущества.

Инициативу Европейской комиссии предоставить Киеву заем на сумму от 135 до 210 миллиардов евро под залог замороженных российских государственных активов отвергли сразу несколько сторон. Против выступили Бельгия, Венгрия, компания Euroclear и Европейский центральный банк. Франция также заняла негативную позицию относительно использования российских средств, размещенных в коммерческих банковских учреждениях.

Ранее сообщалось, что Euroclear может лишиться 16 млрд евро активов в России в случае экспроприации замороженных средств ЦБ РФ в ЕС, к чему призывает Еврокомиссия.

