Euroclear может потерять 16 млрд евро в России при изъятии активов РФ в ЕС

Европейский депозитарий Euroclear может лишиться 16 млрд евро активов в России в случае экспроприации замороженных средств ЦБ РФ в ЕС, к чему призывает Еврокомиссия, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

О возможных последствиях предложения ЕК рассказала гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие. По ее словам, решение о конфискации российских активов сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в РФ, уязвимым для юридического преследования. Кроме того, у них могут быть изъяты активы.

Предложенная Еврокомиссией операция по экспроприации замороженных российских средств несет серьезные риски для Euroclear, а гарантии безопасности, о которых говорит ЕК, не сняли озабоченности депозитария, заявила Элие. Также этот план не снимает рисков отсутствия ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Гендиректор Euroclear считает, что международные клиенты могут воспринять изъятие российских активов как сигнал, что «Европа — это не место для инвестиций».

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного решения вопроса об использовании замороженных активов России в интересах Украины. Она подтвердила намерение ЕС изъять эти средства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.