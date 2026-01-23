ЦБ РФ отозвал лицензию у «Нового Московского банка»
Фото - © Медиасток.рф
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческой кредитной организации «Новый Московский Банк», сообщается на сайте регулятора.
Предварительно известно, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Регулятор в течение последнего года несколько раз применял меры в отношении «НМБ», в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
Уточняется, что кредитная организация фактически не занималась кредитованием экономики. Также ЦБ указал, что «НМБ» совершал подозрительные операции с «техническими» компаниями. Информация об этом была направлена в правоохранительные органы.
ЦБ уточнил, что по величине активов «НМБ» занимал 258 место в банковской системе РФ. Сейчас в банк назначена временная администрация.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у ИС Банка за нарушение закона. По величине активов он занимал 225 место в банковской системе страны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.