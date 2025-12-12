сегодня в 09:51

ЦБ РФ отозвал лицензию у ИС Банка за нарушение закона

Центробанк РФ отозвал лицензию на проведение операций у акционерного общества «Коммерческий банк „Индустриальный сберегательный банк“» (АО КБ «ИС Банк»), который был зарегистрирован в Москве, сообщается на сайте регулятора.

По величине активов он занимал 225 место в банковской системе страны.

Кредитная организация нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, нормативные акты ЦБ РФ. В отношении нее в последние 12 месяцев неоднократно применялись меры. Также КБ «ИС Банк» нарушал требования российских законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность банка в основном была ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Он часто недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для финансовой устойчивости организации. Еще КБ проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, которые направлены на вывод денег в теневой оборот.

При этом руководство и собственники ИС Банка не принимали действенных мер для уменьшения указанных рисков.

ЦБ РФ еще аннулировал лицензию на осуществление банком профдеятельности на рынке ценных бумаг.

