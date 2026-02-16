ЦБ понизил официальный курс доллара на вторник

сегодня в 18:42

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 17 февраля. Согласно им, доллар подешевел, следует из данных на сайте регулятора.

Предыдущий курс американской валюты составлял 77,1944 руб. ЦБ понизил его на 0,5743 руб., до 76,6201 руб.

Евро также подешевел. Он стал стоить 91,0368 руб. против 91,5575 руб. ранее.

Китайский юань стал стоить 11,0859 руб. Ранее он был на уровне 11,1523 руб.

Ранее эксперт Михаил Зельцер спрогнозировал, что снижение ключевой ставки до 15,5% может негативно повлиять на курс рубля. По его словам, снизится давление на финансы экспортеров и импортеров, возрастет спрос и сократится предложение валюты на рынке.

