Эксперт дал прогноз по курсу валют к рублю после снижения ключевой ставки

Решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 15,5% может негативно повлиять на курс рубля, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В пятницу на заседании Центробанк РФ принял решение о снижении ключевой ставки до 15,5%. Предыдущее изменение ставки было 19 декабря 2025 года.

«Для рубля это негатив — снизится давление на финансы экспортеров и импортеров, возрастет спрос и сократится предложение валюты на рынке. Но нацвалюте не на что жаловаться — она и так на рекордных уровнях с 2023 года», — заявил эксперт.

Курс доллара совсем недавно обновил трехлетние минимумы, оказавшись у отметки в 75,7 рубля.

По словам эксперта, на фоне решения ЦБ инвалюты могут оживиться и пойти в полноценный отскок.

«Ориентир к весне: доллар вернется на 80, юань — ближе к 11,5, евро — по направлению к 95. Целевые в рамках года — доллар за 85, евро – на 100, юань по 12 рублей», — спрогнозировал Зельцер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.