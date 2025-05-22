ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ИНЭКО»

сегодня в 12:21

Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО». С 22 мая организация не может осуществлять банковские операции, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

По величине активов ИНЭКО занимала 338 место в банковской системе страны. Лицензию отозвали из-за нарушения законов России и нормативных актов ЦБ. Из-за этого в течение последнего года к организации неоднократно применялись меры реагирования.

Также ИНЭКО нарушала закон в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. О непрозрачности в деятельности структуры говорят постоянные изменения в составе участников, которые сопровождались ростом подозрительных операций.

Вся выявленная информация направлена Банком России в правоохранительные органы. Также этим делом займется Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Ранее регулятор аннулировал лицензию у ООО «Банк ПТБ» (ПромТрансБанк), занимавшего 177 место в российской банковской системе по размерам активов. Решение принято в связи с систематическими нарушениями организацией финансового законодательства.