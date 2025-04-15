Центробанк РФ отозвал лицензию у ПромТрансБанка

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Во вторник Банк России аннулировал лицензию у ООО «Банк ПТБ» (ПромТрансБанк), занимавшего 177 место в российской банковской системе по размерам активов. Решение принято в связи с систематическими нарушениями организацией финансового законодательства, сообщается на сайте регулятора.

В течение года ЦБ неоднократно применял к кредитной организации меры воздействия, включая ограничения на привлечение вкладов. Банк систематически нарушал требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также нормативные акты Банка России.

Финансовое положение ПромТрансБанка стало хронически убыточным. Он осуществлял долгосрочные вложения с недостаточной доходностью, из-за этого сильно сократился собственный капитал. Предпринятые собственниками меры по финансовому оздоровлению оказались неэффективными.

Кроме того, банк занимался обслуживанием клиентов, участвовавших в подозрительных операциях по выводу крупных сумм в теневой оборот. Организацию также лишили лицензии на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Для управления ситуацией в ПромТрансБанке назначена временная администрация в лице агентства по страхованию вкладов. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Вкладчикам гарантировано возмещение средств в установленном законом порядке — до 1,4 млн рублей на одного клиента. Выплаты будет осуществлять АСВ, информацию можно получить на горячей линии 8 (800) 200-08-05 или на сайте агентства.